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Нынешняя эскалация со стороны России является самой масштабной за последние годы - МИД

Киев  •  УНН

 • 27960 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и масштабной за последние годы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Цитата

"Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации по безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является наиболее системной и масштабной за последние годы", - сказал Кулеба.

По его словам, своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один - дипломатия.

"Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня. Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандской формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров", - отметил министр.

Кулеба отметил, что какую бы дезинформацию не распространяла Россия, Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для Украины.

Дополнение

По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины заявив, что это не должно никого беспокоить.

Украинские Национальные Новости

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