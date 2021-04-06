Украина обратилась к ОБСЕ из-за вброса РФ о гибели ребенка на Донбассе

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"Вчера Украинская сторона СЦКК (УС СЦКК) направила СММ ОБСЕ в Украине ноту о намерениях оккупационной администрации фальсифицировать события в н.п. Александровское Донецкой области Украины", - заявили в делегации.

Детали

По данным пресс-службы, в документе, в частности, отмечается, что в последнее время в информационном пространстве ОРДЛО Российской Федерации "активно распространяется информация о гибели 02.04.2021 пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское, якобы в результате детонации взрывного устройства, скинутого беспилотным летательным аппаратом Вооруженных Сил Украины".

Украинская сторона отмечает, что россиянами каких-либо доказательств о причастности к событию украинской стороны предоставлено не было.

"Учитывая значительную удаленность н.п. Александровское от линии соприкосновения сторон, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии БПЛА, а также принимая во внимание беспочвенность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся", - говорится в документе.

Отмечается, что подразделения ВС Украины строго придерживаются Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, в том числе и запрета на использование любых видов летательных аппаратов.

"Учитывая вышеизложенное, УС СЦКК обращается к миссии с просьбой тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах УС СЦКК", - заявили в делагации.

Справка

Населенный пункт (поселок) Александровское, Енакиевского городского совета Донецкой области, расположен на временно неподконтрольной правительству Украины территории. Расстояние указанного населенного пункта от линии соприкосновения сторон составляет около 15 км.

Дополнение

Как указали в МИД Украины, нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что какую бы дезинформацию не распространяла Россия, Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для Украины.