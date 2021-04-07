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Арестович про засідання контактної групи по Донбасу: росіянам не вдалося протягти заяву, де вони "зайчики та молодці"

Арестович про засідання контактної групи по Донбасу: росіянам не вдалося протягти заяву, де вони "зайчики та молодці"

Київ • УНН

 • 25818 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Засідання було результативним - росіяни підтвердили дотримання режиму припинення вогню, а “це вже досягнення”. Крім того, російській стороні не вдалось протягти заяву, "де вони зайчики та молодці". Про це УНН повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Цитата

“Росіяни – як завжди. Насправді, все було доволі результативно. Засідання було скликане на вимогу російської сторони, тому що у нас четверо військових загинуло і поранений цивільний з минулого засідання 30 березня. Ми почали доволі конструктивно, адже всі сторони одразу підтвердили, що є готовність і необхідність дотримуватись режиму припинення вогню”, - сказав Арестович.

Деталі

Зі слів співрозмовника УНН, координатор безпекової підгрупи, посол Халід Чевік, запропонував сторонам текст спільної заяви.

“Але далі почались змагання по тексту. Тобто, росіяни зажадали деяких поправок, які стосуються того, щоб показати їх у більш вигідному світлі. Зрештою, ми не домовились щодо спільної заяви, але підтвердили, що сторони дотримуються існуючого режиму припинення вогню, і продовжать консультації в рамках наступних засідань ТКГ”, - заявив радник української делегації.

Він додав, що на даному етапі той факт, що росіяни підтвердили дотримання режиму припинення вогню “це вже досягнення”.

Коментуючи заяву Гризлова, Арестович зазначив, що “у росіян завжди винен хтось інший”.

"Їм не вдалось протягнути той текст спільної заяви, який вони жадали, де вони зайчики і молодці – і, звісно, вони образились”, - сказав він.

Що було раніше

Повноважний представник РФ в контактній групі Борис Гризлов раніше сьогодні заявив, начебто засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в форматі відеоконференції завершилося безрезультатно.

Додамо

Екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі було призначено сьогодні на 15:00 в онлайн-форматі. У порядку денному, зокрема, - повернення до повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Арестович повідомляв, що українська сторона скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу для обговорення безпекового питання.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Як наслідок, українська сторона у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ.

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