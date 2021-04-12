Ескалація на Сході: від ворожого обстрілу на Донбасі загинув ще один український військовий

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Донбасі внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації сьогодні, 12 квітня, загинув один український військовий. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби ОТУ "Північ" у Facebook.

Цитата:

“Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ“, внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

“Про даний інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, зазначається в повідомленні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський до цього повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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