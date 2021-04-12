Эскалация на Востоке: в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб еще один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На Донбассе в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации сегодня, 12 апреля, погиб один украинский военный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы ОТГ "Север" в Facebook.
Цитата:
"Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Север", в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
"О данном инциденте вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", отмечается в сообщении.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский до этого сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.