ЄС поки не працює над новими санкціями проти Росії - Боррель

Так, Борреля спитали, чи варто очікувати скоординованої висилки дипломатів з країн ЄС після відповідних дій Чехії, а також чи очікувати нових санкцій щодо РФ через ситуацію з Олексієм Навальним та з військами на українському кордоні і в Криму.

Цитата:

"На обидва питання на даний момент відповідь "ні" ... Наразі немає жодних кроків щодо додаткових санкцій проти Росії. Речі можуть змінитися, але зараз ситуація така, як я описую", - зазначив дипломат.

Що було раніше

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.



На засіданні міністр запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією.



