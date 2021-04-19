Кулеба запропонував ЄС покроковий план дій щодо Москви: ключовий елемент - секторальні санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією. Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Персональних вже недостатньо”, — написав міністр.
Деталі
Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.
Що було раніше
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед початком засідання міністрів 19 квітня закликав Росію відвести свої сили від кордону з Україною.