Кулеба запропонував ЄС покроковий план дій щодо Москви: ключовий елемент - секторальні санкції

Цитата

“На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Персональних вже недостатньо”, — написав міністр.

Деталі

Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.



Що було раніше

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед початком засідання міністрів 19 квітня закликав Росію відвести свої сили від кордону з Україною.