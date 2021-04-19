Кулеба запропонував ЄС покроковий план дій щодо Москви: ключовий елемент - секторальні санкції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією. Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Персональних вже недостатньо”, — написав міністр.

Деталі

Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.

Що було раніше

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед початком засідання міністрів 19 квітня закликав Росію відвести свої сили від кордону з Україною.

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