Росія має забрати свої війська від кордону з Україною: Боррель перед засіданням глав МЗС ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Поведінка Росії стане однією з ключових тем обговорення під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед початком засідання міністрів, закликавши РФ забрати свої війська від українського кордону, передає кореспондент УНН.
Так, зі слів топ-дипломата ЄС, на сьогоднішній зустрічі розглянуть два блоки, перший з яких стосується Росії.
Так, голови МЗС обговорять висилку з Чехії російських дипломатів, про яке їх поінформує чеський колега.
Крім того, постане питання щодо стану критика Путіна Олексія Навального, який викликає у ЄС стурбованість.
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“По-третє, ситуація на кордоні з Україною, де розгорнуто російські сили для проведення навчань. Це є дуже небезпечною ситуацією. Ми закликаємо Росію відвести свої сили від кордону з Україною”, — заявив Боррель.
Деталі
Він додав, що ЄС запросив на зустріч голову МЗС України Дмитра Кулебу, який пояснить членам ради міністрів, якою є ситуація на даний час. Боррель додав, що на його думку на сьогодні “стосунки з Росією не покращуються”.
Другим блоком питань, з його слів, стане ситуація в Ефіопії.
Що було раніше
Як стало відомо напередодні, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 19 квітня, візьме участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформує колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації, і запропонує Євросоюзу кроки для підтримки України.