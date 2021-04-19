Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной: Боррель перед заседанием глав МИД ЕС

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Поведение России станет одной из ключевых тем обсуждения во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания министров, призвав РФ отвести свои войска от украинской границы, передает корреспондент УНН.