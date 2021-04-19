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Кулеба предложил ЕС пошаговый план действий относительно Москвы: ключевой элемент - секторальные санкции

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. На заседании Совета министров иностранных дел ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией. Об этом глава МИД написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно”, — написал министр.

Детали

Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванном действиями Российской Федерации.

Что было раньше

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания министров 19 апреля призвал Россию отвести свои силы от границы с Украиной.

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