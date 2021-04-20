Кулеба предупредил международное сообщество относительно завтрашнего послания Путина к Федеральному собранию

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин во время завтрашнего послания к Федеральному собранию может сделать там некоторые заявления по Украине, но мир не должен забывать, кто на самом деле кому угрожает. Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.