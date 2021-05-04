В разведке США назвали основные угрозы со стороны России

Что известно
В документе говорится, что главным соперником США является КНР и РФ. Эти страны хотят конкурировать с военным доминированием Вашингтона. Для этого Москва и Пекин используют наемников, кибернападения, дезинформацию, экономические нападения и тому подобное.
Согласно документу, вооруженные силы РФ является потенциальной угрозой существованию США. Они используются для сохранения влияния в странах по периметру российских границ, с помощью чего Россия может бросить вызов глобальному лидерству США. РФ считает США и НАТО ключевой угрозой своей безопасности, геополитическим амбициям и нынешнем правящему режиму.
Цитата
“Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы соревноваться с Западом”, — гласит доклад.
Детали
Сообщается, что Россия нацеливается на страны-члены НАТО, которые уязвимы для российского влияния, — как те, которые культурно, исторически и религиозно близкие России, так и страны, где есть проблемы с коррупцией и слабая экономика. Также Кремль стремится подорвать приверженность НАТО коллективной обороне.
По данным американской разведки, Россия в течение нескольких лет значительно увеличит ядерный арсенал за счет нестратегических средств. Также в США предполагают, что у России есть незадекларированное химическое оружие, такое как нервно-паралитический вещество “Новичок”, которым, вероятно, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Отмечается, что главным рычагом влияния РФ на Украину является военное присутствие на востоке страны.
По мнению авторов доклада, сейчас Москва не заинтересована в прямом столкновении с США, но не откажется от конфронтации.
“Кремль, скорее всего, будет стараться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают стратегическим интересам России”, — говорится в докладе.
Что было раньше
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. 22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму “межвидовые учения”, которые посетил Шойгу. Затем, 22 апреля, Москва объявила об отводе войск.
В то же время Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря в районе Керченского пролива, который соединяет это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.
При этом, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, мероприятие которых был запланирован на конец апреля — начало мая. Впоследствии США отправили сюда патрульный катер.
Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”.