В разведке США назвали основные угрозы со стороны России

Что известно

В документе говорится, что главным соперником США является КНР и РФ. Эти страны хотят конкурировать с военным доминированием Вашингтона. Для этого Москва и Пекин используют наемников, кибернападения, дезинформацию, экономические нападения и тому подобное.

Согласно документу, вооруженные силы РФ является потенциальной угрозой существованию США. Они используются для сохранения влияния в странах по периметру российских границ, с помощью чего Россия может бросить вызов глобальному лидерству США. РФ считает США и НАТО ключевой угрозой своей безопасности, геополитическим амбициям и нынешнем правящему режиму.

Цитата

“Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы соревноваться с Западом”, — гласит доклад.

Детали

Сообщается, что Россия нацеливается на страны-члены НАТО, которые уязвимы для российского влияния, — как те, которые культурно, исторически и религиозно близкие России, так и страны, где есть проблемы с коррупцией и слабая экономика. Также Кремль стремится подорвать приверженность НАТО коллективной обороне.

По данным американской разведки, Россия в течение нескольких лет значительно увеличит ядерный арсенал за счет нестратегических средств. Также в США предполагают, что у России есть незадекларированное химическое оружие, такое как нервно-паралитический вещество “Новичок”, которым, вероятно, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Отмечается, что главным рычагом влияния РФ на Украину является военное присутствие на востоке страны.

По мнению авторов доклада, сейчас Москва не заинтересована в прямом столкновении с США, но не откажется от конфронтации.

“Кремль, скорее всего, будет стараться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают стратегическим интересам России”, — говорится в докладе.