Розвідка США серйозно занепокоєна концентрацією військ РФ на кордоні з Україною

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Центральному розвідувальному управлінні США не виключили, що Росія таки може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в Україні. Концентрація російських військ біля українського кордону викликає серйозне занепокоєння у США. Про це пише УНН з посиланням на Спецкомітет розвідки США.

Деталі

Це може бути методом залякування українців і сигналу для США. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

До ймовірності наступу Росії повинні серйозно ставитися не тільки США, але і союзники.

“Це нарощування досягло тієї точки, коли може стати основою для обмеженого вторгнення”, — підкреслив Бернс.

Бернс заявив, що, коли він був послом в Росії в 2005 — 2008 роках, чітко засвоїв, що “не можна недооцінювати російське керівництво”. Саме тому влада США розуміє серйозність ситуації.

За словами чиновника, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ясно заявив про серйозну стурбованість США.

Нагадаємо

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що наслідки російського вторгнення в Україну будуть катастрофічними і для Кремля.

Як повідомляв УНН, раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді заявив, що уздовж державного кордону України, а також на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ, що становить потенційну загрозу для національної безпеки України.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа та ініціювала у суботу, 10 квітня, в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються та співпрацюють одна з одною з приводу будь-якої незвичної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

США, інші західні країни, а також ЄС та НАТО виступили на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі ескалації з боку РФ на сході.

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