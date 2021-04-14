Разведка США серьезно обеспокоена концентрацией войск РФ на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Центральном разведывательном управлении США не исключили, что Россия таки может добиться “ограниченного военного вторжения” в Украину. Концентрация российских войск у украинской границы вызывает серьезное беспокойство в США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Спецкомитет разведки США.
Детали
Это может быть методом запугивания украинцев и сигнала для США. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
К вероятности наступления России должны серьезно относиться не только США, но и союзники.
“Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения”, — подчеркнул Бернс.
Бернс заявил, что, когда он был послом в России в 2005 — 2008 годах, четко усвоил, что “нельзя недооценивать российское руководство”. Именно поэтому власти США понимает серьезность ситуации.
По словам чиновника, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ясно заявил о серьезной обеспокоенности США.
Напомним
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает, что последствия российского вторжения в Украину будут катастрофическими и для Кремля.
Как сообщал УНН, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде заявил, что вдоль государственной границы Украины, а также на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп РФ, которые представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности Украины .
Украина задействовала пункт 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседания по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.
США, другие западные страны, а также ЕС и НАТО выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне эскалации со стороны РФ на востоке.