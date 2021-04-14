Зорян Шкіряк: Дії Росії - шантаж всього цивілізованого світу та України

Цитата

“Прорахувати дії, думки та бажання імперіалістичного маніяка-вбивці важко і можливість повномасштабного вторгнення Росії лишається. І почалося це не сьогодні, а сім років тому. Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що наважиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж всього цивілізованого світу та України. Але від Путіна можна очікувати всього — він не рахується з життям людей”, — сказав Зорян Шкіряк.

Деталі

Шкіряк зазначив, що українські воїни, як Збройні сили, так і бійці підрозділів МВС готові захищати Україну, бійці вмотивовані та підготовлені.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.