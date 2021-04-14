Зорян Шкиряк: Действия России - шантаж всего цивилизованного мира и Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает, что последствия российского вторжения в Украину будут катастрофическими и для Кремля. Об этом он сообщил во время прямого эфира на телеканале “Украина”, пишет УНН.
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“Просчитать действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы трудно и возможность полномасштабного вторжения России остается. И началось это не сегодня, а семь лет назад. Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится обладатель Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего — он не считается с жизнью людей”, - сказал Шкиряк.
Детали
Шкиряк отметил, что украинские воины, как Вооруженные силы, так и бойцы подразделений МВД готовы защищать Украину, бойцы мотивированы и подготовлены.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.