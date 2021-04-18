Британські кораблі відправляться в Чорне море - Times

Деталі

За даними газети, мова йде про міноносці типу 45 і фрегати типу 23. Кораблі відокремляться від авіаносної ударної групи Королівського військово-морського флоту в Середземному морі і попрямують в Чорне море через протоку Босфор.

Контекст

Видання пише, що розміщення кораблів біля берегів України покликане продемонструвати солідарність з Києвом і союзниками по НАТО після того, як США скасували прохід своїх кораблів у Чорне море, щоб не створювати додаткової напруженості в регіоні.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб.

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Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. В ЄС аналізують ситуацію, пов’язану з рішенням Російською Федерацією обмежити свободу судноплавства в Чорному морі.