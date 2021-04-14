Росія відправила кораблі на стрільби в Чорне море на тлі прибуття есмінців США

Деталі

У відділі повідомили, що фрегат "Адмірал Макаров", малі ракетні кораблі "Грайворон" та "Вишній Волочек", ракетний корабель на повітряній подушці "Самум", тральщик "Іван Голубець", а також великі десантні кораблі вийшли з пунктів базування і вже відпрацювали подолання умовної мінної загорожі в забезпеченні тральних сил флоту.

Далі в морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводних і повітряних цілях.

Повідомляється, що до навчань підключаться також літаки і вертольоти морської авіації та протиповітряної оборони флоту.

Контекст

Сполучені Штати повідомили Туреччину про відправку двох військових кораблів в Чорне море два тижні тому на тлі зростання напруженості в Україні.



Коментуючи ці дії, в МЗС РФ заявили, що США нібито "здійснюють провокацію".