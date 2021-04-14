Росія відправила кораблі на стрільби в Чорне море на тлі прибуття есмінців США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб. Дії Росії відбуваються на тлі заходу в акваторію двох есмінців США Roosevelt і Donald Cook. Про це повідомляє низка російських ЗМІ, включаючи ТАСС, “Известия” і “Російську Газету”, з посиланням на відділ інформаційного забезпечення ЧФ, передає УНН.

Деталі

У відділі повідомили, що фрегат "Адмірал Макаров", малі ракетні кораблі "Грайворон" та "Вишній Волочек", ракетний корабель на повітряній подушці "Самум", тральщик "Іван Голубець", а також великі десантні кораблі вийшли з пунктів базування і вже відпрацювали подолання умовної мінної загорожі в забезпеченні тральних сил флоту.
Далі в морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводних і повітряних цілях.

Повідомляється, що до навчань підключаться також літаки і вертольоти морської авіації та протиповітряної оборони флоту.

Контекст

Сполучені Штати повідомили Туреччину про відправку двох військових кораблів в Чорне море два тижні тому на тлі зростання напруженості в Україні.

Коментуючи ці дії, в МЗС РФ заявили, що США нібито "здійснюють провокацію".

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