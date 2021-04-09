США повідомили Туреччину про відправку двох кораблів у Чорне море на тлі ескалації в Україні та біля її кордонів

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"15 днів тому по дипломатичних каналах нам було надіслано повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - повідомили в МЗС Туреччини.

Деталі

Відзначимо, що згідно з Конвенцією Монтре, США повинні за 14 днів повідомити Туреччині про намір проходу кораблів через протоки Дарданелли і Босфор.

Що було раніше

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів в Чорне море у найближчі тижні. Таким чином Білий дім має намір продемонструвати Україні свою підтримку.