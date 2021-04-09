США повідомили Туреччину про відправку двох кораблів у Чорне море на тлі ескалації в Україні та біля її кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сполучені штати повідомили Туреччину про відправку двох військових кораблів в Чорне море два тижні тому на тлі зростання напруженості в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Туреччини, передає УНН.
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"15 днів тому по дипломатичних каналах нам було надіслано повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - повідомили в МЗС Туреччини.
Деталі
Відзначимо, що згідно з Конвенцією Монтре, США повинні за 14 днів повідомити Туреччині про намір проходу кораблів через протоки Дарданелли і Босфор.
Що було раніше
Напередодні американські ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів в Чорне море у найближчі тижні. Таким чином Білий дім має намір продемонструвати Україні свою підтримку.