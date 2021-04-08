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США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ

США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ

Киев  •  УНН

 • 62756 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США, передает УНН.

Детали

По словам источника, Военно-морские силы США и так регулярно присылают туда свой флот, однако такой шаг сейчас будет означать особое послание для России.

Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью Военно-морского флота России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.

Хотя США не рассматривают скопления российских войск, как попытку наступления, чиновник заявил изданию, что “если что-то изменится, мы будем готовы ответить”.

По текущим оценкам Минобороны США, Российская Федерация проводит обучение. Однако и обучение, и разведка не дала военных приказов о дальнейших действиях, заявил чиновник, но отметил, что им хорошо известно, что они могут измениться в любой момент.

Согласно Конвенции Монтре, США должны за 14 дней сообщить Турции о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

Однако, как отмечает телеканал, пока неясно, направил ли Вашингтон уведомление Анкаре.

Добавим

В начале февраля текущего года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не позволит России доминировать в Черноморском регионе. Альянс будет помогать своим союзникам и странам-партнерам в этом.

В марте НАТО начало наращивать присутствие в Черном море из-за активности со стороны России.

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