США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США, передает УНН.
Детали
По словам источника, Военно-морские силы США и так регулярно присылают туда свой флот, однако такой шаг сейчас будет означать особое послание для России.
Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью Военно-морского флота России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.
Хотя США не рассматривают скопления российских войск, как попытку наступления, чиновник заявил изданию, что “если что-то изменится, мы будем готовы ответить”.
По текущим оценкам Минобороны США, Российская Федерация проводит обучение. Однако и обучение, и разведка не дала военных приказов о дальнейших действиях, заявил чиновник, но отметил, что им хорошо известно, что они могут измениться в любой момент.
Согласно Конвенции Монтре, США должны за 14 дней сообщить Турции о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.
Однако, как отмечает телеканал, пока неясно, направил ли Вашингтон уведомление Анкаре.
Добавим
В начале февраля текущего года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не позволит России доминировать в Черноморском регионе. Альянс будет помогать своим союзникам и странам-партнерам в этом.
В марте НАТО начало наращивать присутствие в Черном море из-за активности со стороны России.