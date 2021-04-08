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США планують направити кораблі в Чорне море через зростання військової присутності РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів в Чорне море в найближчі тижні. Таким чином Білий дім має намір продемонструвати Україні свою підтримку. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в Міністерстві оборони США, передає УНН.

Деталі

За словами джерела, Військово-морські сили США і так регулярно надсилають туди свій флот, однак такий крок зараз означатиме особливе послання для Росії.

Представник Міністерства оборони також повідомив, що ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки в міжнародний повітряний простір над Чорним морем для спостереження за діяльністю Військово-морським флотом Росії і будь-якими пересуваннями військ в окупованому Криму.

Хоча США не розглядають скупчення російських військ, як спробу наступу, чиновник заявив виданню, що "якщо щось зміниться, ми будемо готові відповісти".

За поточними оцінками Міноборони США, Російська Федерація проводить навчання. Однак і навчання, і розвідка не віддала військових наказів про подальші дії, заявив чиновник, але зазначив, що їм добре відомо, що вони можуть змінитися в будь-який момент.

Відповідно до конвенції Монтре, США повинні за 14 днів повідомити Туреччину про намір проходу кораблів через протоки Дарданелли і Босфор.

Однак, як зазначає телеканал, поки неясно, чи направив Вашингтон відповідне сповіщення Анкарі.

Додамо

На початку лютого поточного року генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не дозволить Росії домінувати в Чорноморському регіоні. Альянс буде допомагати своїм союзникам і країнам-партнерам в цьому.

У березні НАТО почало нарощувати присутність в Чорному морі через активність з боку Росії.

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