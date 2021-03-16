Українські ВМС провели спільні навчання з НАТО у Чорному морі

Деталі

“В акваторії Чорного моря катерна тактична група Військово-Морських Сил ЗС України разом з постійною морською протимінною групою НАТО № 2 (SNMCMG2) провели спільні тренування на морі типу PASSEX. Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії. Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО”, — вказано у повідомленні.

Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано тренування з протимінних дій у складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника, проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами. Крім цього відпрацьовані елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

“Це вже другі у цьому році тренування типу „PASSEX“ за участю українських ВМС з кораблями альянсу для підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, та вдосконалення навченості і взаємосумісності при виконанні спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп”, — додали у ВМС.

Доповнення

Раніше в акваторію Одеського морського порту зайшли чотири кораблі НАТО.