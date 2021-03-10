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До Одеси прибули чотири кораблі НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. В акваторію Одеського морського порту зайшли чотири кораблі НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Цитата

“В акваторію Одеського морського порту сьогодні зайшли чотири кораблі Другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2. Усі вони пришвартувалися біля одного з причалів Одеського морвокзалу”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що до складу корабельної групи входять флагман — корабель забезпечення “S. MEHMET PASA” ВМС Турецької Республіки, а також протимінні кораблі “AYVALIK” ВМС Турецької Республіки, “TAJO” Кородівських ВМС Іспанії, “LUPU DINESCU” МС Румунії.

“Під час візиту планується проведення протокольної зустрічі представників групи з командуванням вітчизняного флоту, а також спільні з ВМС ЗС України тренування в акваторії Чорного моря”, — інформує Міноборони.
Окрім того, зазначається, що відвідування закордонних військових кораблів зацікавленими громадянами, у зв’язку з протиепідемічними заходами, не передбачено.

Довідка

Зазначимо, що 2-а постійна протимінна група НАТО — одна з морських груп швидкого реагування НАТО, яка складається з командного судна і не більше 7-8 мінних тральщиків. Мета групи — пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження. Група безпосередньо підпорядкована Об’єднаному командуванню ОЗС НАТО (Неаполь).

Доповнення

У лютому цього року друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) увійшла в Чорне море.

Нагадаємо, що на початку лютого американський есмінець USS Donald Cook почав операцію в Чорному морі.

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