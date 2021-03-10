В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В акваторию Одесского морского порта зашли четыре корабля НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Цитата
"В акваторию Одесского морского порта сегодня зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2. Все они пришвартовались у одного из причалов Одесского морвокзала", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в состав корабельной группы входят флагман - корабль обеспечения "S. MEHMET PASA" ВМС Турецкой Республики, а также противоминные корабли "AYVALIK" ВМС Турецкой Республики, "TAJO" Королевских ВМС Испании, "LUPU DINESCU" МС Румынии.
"Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием отечественного флота, а также совместные с ВМС ВС Украины тренировки в акватории Черного моря", - информирует Минобороны.
Кроме того, отмечается, что посещение иностранных военных кораблей заинтересованными гражданами, в связи с противоэпидемическими мероприятиями, не предусмотрено.
Справка
Отметим, что вторая постоянная противоминная группа НАТО - одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Цель группы - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена Объединенному командованиу ОВС НАТО (Неаполь).
Дополнение
В феврале этого года вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) вошла в Черное море.
Напомним, что в начале февраля американский эсминец USS Donald Cook начал операцию в Черном море.