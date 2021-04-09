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США уведомили Турцию об отправке двух кораблей в Черное море на фоне эскалации в Украине и у ее границ

США уведомили Турцию об отправке двух кораблей в Черное море на фоне эскалации в Украине и у ее границ

Киев  •  УНН

 • 29875 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Соединенные штаты уведомили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море две недели назад на фоне роста напряженности в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Турции, передает УНН.

Цитата

“15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Корабли останутся в Черном море до 4 мая”, - сообщили в МИД Турции.

Детали

Отметим, что согласно Конвенции Монтрё, США должны за 14 дней сообщить Турции о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

Что было ранее

Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку.

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