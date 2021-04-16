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У НАТО закликали Росію забезпечити вільний доступ до українських портів

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. НАТО засуджує Росію через нарощення напруженості та називає плани Москви обмежити доступ до Чорного моря та Керченської протоки “невиправданим кроком”. Про це заявила у Twitter представник НАТО Оана Лунгеску, пише УНН.

Цитата

“Поточна мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів є додатковою загрозою незалежності України та підриває стабільність більш широкого регіону. Ми закликаємо Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі та забезпечити свободу судноплавства”, — сказав Лунгеску і додала, що плани Москви обмежити доступ до Чорного моря та Керченської протоки є частиною “більш широкої моделі дестабілізуючої поведінки”.

#Russia plans to restrict access to parts of #BlackSea & #Kerchstrait wld be unjustified move, part of broader pattern of destabilising behaviour. We call on Russia to allow freedom of navigation. #NATO Allies do not & will not recognise illegal annexation of #Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/xzqo579arY

— Oana Lungescu (@NATOpress) April 16, 2021

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб. Дії Росії відбуваються на тлі заходу в акваторію двох есмінців США Roosevelt і Donald Cook.

В той же час 15 квітня ЗМІ повідомили, що два американські військові кораблі мали б увійти у Чорне море і залишатися там до 5 травня, проте у МЗС Туреччини повідомили про відмову від такого рішення.

Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. В ЄС аналізують ситуацію, пов’язану з рішенням Російською Федерацією обмежити свободу судноплавства в Чорному морі.

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