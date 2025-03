В НАТО призвали Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам

Цитата

“Текущая милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей является дополнительной угрозой независимости Украины и подрывает стабильность более широкого региона. Мы призываем Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море и обеспечить свободу судоходства ”, - сказал Лунгеску и добавила, что планы Москвы ограничить доступ к Черному морю и Керченского пролива является частью" более широкой модели дестабилизирующей поведения ".

#Russia plans to restrict access to parts of #BlackSea & #Kerchstrait wld be unjustified move, part of broader pattern of destabilising behaviour. We call on Russia to allow freedom of navigation. #NATO Allies do not & will not recognise illegal annexation of #Crimea . #Ukraine pic.twitter.com/xzqo579arY

— Oana Lungescu (@NATOpress) April 16, 2021

Накануне стало известно , что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Действия России происходят на фоне заката в акваторию двух эсминцев США Roosevelt и Donald Cook.

В то же время 15 апреля СМИ сообщили , что два американских военных корабля должны были войти в Черное море и оставаться там до 5 мая, однако в МИД Турции сообщили об отказе от такого решения.

Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели в октябре 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море.