Непобедимы: "Прометей" стал чемпионом Украины по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Женская команда “Прометей” стала чемпионом сезона 2020/21 волейбольной украинской Суперлиги, передает УНН со ссылкой на сайт клуба-победителя.
Детали
Волейболистки “Прометея” одолели “Химик” в третьем подряд поединке финала Суперлиги со счетом 1: 3 (22:25, 24:26, 25:18, 14:25) и стали чемпионками Украины. Счет в серии — 3: 0.
“Прометей” стал чемпионом Украины, не проиграв ни одного матча по ходу сезона.
Отметим, что это третий трофей “Прометея” в нынешнем сезоне. Ранее команда впервые в истории выиграла Суперкубок и Кубок Украины.
Вашему вниманию состав “Прометея”: Дудник, Мелюшкина, Дрозд (к), Политанска, Сильченково, Китипова, Крайдуба, Харчинская, Франкевич, Санчес, Ротарь (л), Мазенко, Венегас (л).
Стоит напомнить
Капитан сборной Украины помог “Перуджи” выйти в полуфинал Лиги чемпионов.