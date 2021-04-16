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Непобедимы: "Прометей" стал чемпионом Украины по волейболу

Непобедимы: "Прометей" стал чемпионом Украины по волейболу

Киев  •  УНН

 • 14825 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Женская команда “Прометей” стала чемпионом сезона 2020/21 волейбольной украинской Суперлиги, передает УНН со ссылкой на сайт клуба-победителя.

Детали

Волейболистки “Прометея” одолели “Химик” в третьем подряд поединке финала Суперлиги со счетом 1: 3 (22:25, 24:26, 25:18, 14:25) и стали чемпионками Украины. Счет в серии — 3: 0.

“Прометей” стал чемпионом Украины, не проиграв ни одного матча по ходу сезона.

Отметим, что это третий трофей “Прометея” в нынешнем сезоне. Ранее команда впервые в истории выиграла Суперкубок и Кубок Украины.

Вашему вниманию состав “Прометея”: Дудник, Мелюшкина, Дрозд (к), Политанска, Сильченково, Китипова, Крайдуба, Харчинская, Франкевич, Санчес, Ротарь (л), Мазенко, Венегас (л).

Стоит напомнить

Капитан сборной Украины помог “Перуджи” выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

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