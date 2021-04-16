Непереможні: “Прометей” став чемпіоном України з волейболу

Деталі

Волейболістки “Прометея” здолали “Хімік” у третьому поспіль поєдинку фіналу Суперліги з рахунком 1:3 (22:25, 24:26, 25:18, 14:25) та стали чемпіонками України. Рахунок у серії — 3:0.

“Прометей” став чемпіоном України, не програвши жодного матчу по ходу сезону.

Відзначимо, що це третій трофей “Прометея” в нинішньому сезоні. Раніше команда вперше в історії виграла Суперкубок і Кубок України.

До вашої уваги склад “Прометея”: Дудник, Мелюшкина, Дрозд (к), Політанська, Сільченкова, Кітіпова, Крайдуба, Харчинська, Франкевич, Санчес, Ротар (л), Мазенко, Венегас (л).

Варто нагадати

Капітан збірної України допоміг “Перуджі” вийти в півфінал Ліги чемпіонів.