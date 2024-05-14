Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду должностных лиц объявлены подозрения

Подрядчику сообщено о подозрении по делу о присвоении около миллиона гривен бюджетных средств во время ремонта Южного моста в Киеве через использование более дорогих строительных материалов, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в апреле прошлого года между директором КП "Киевавтодормост" и частным предприятием был заключен договор на проведение противоаварийных работ по ремонту деформационных швов на Южном мосту и эстакад с него.

Чиновник предприятия-заказчика, находясь в сговоре со служебными лицами подрядной организации, решили завладеть бюджетными средствами, заменив привлеченные к ремонту строительные материалы на аналогичные, но дороже по цене. В частности, во время работ использовалась другая бетонная смесь, которая привела к увеличению расходов на сумму около одного миллиона гривен - сообщили в полиции.

Сейчас экс-директору указанного частного общества и его заместителю следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах. Участникам преступной схемы грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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