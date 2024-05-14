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Мільйонну схему викрили на ремонті Південного мосту у Києві: низці посадовців оголошено підозри

Київ • УНН

 • 57136 перегляди

Є низка підозр у справі про привласнення близько мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту Південного мосту у Києві через використання дорожчих будівельних матеріалів.

Підряднику повідомлено про підозру у справі про привласнення близько мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту Південного мосту у Києві через використання дорожчих будівельних матеріалів, повідомили у ГУНП в столиці, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, у квітні минулого року між директором КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством було укладено договір на проведення протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів на Південному мосту та естакад з нього.

Посадовець підприємства-замовника, перебуваючи у змові зі службовими особами підрядної організації, вирішили заволодіти бюджетними коштами, замінивши залучені до ремонту будівельні матеріали на аналогічні, але дорожчі за ціною. Зокрема, під час робіт використовувалась інша бетонна суміш, яка призвела до збільшення витрат на суму близько одного мільйона гривень

- повідомили у поліції.

Наразі екс-директору зазначеного приватного товариства та його заступнику слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Учасникам злочинної схеми загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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