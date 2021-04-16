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Во время курортного сезона в Ялте может быть ограничено водоснабжение

Во время курортного сезона в Ялте может быть ограничено водоснабжение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во время грядущего курортного сезона Ялте будет ограничена в водоснабжении. Об этом, как сообщают российские СМИ, заявила глава российской администрации города Янина Павленко. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам Павленко, о такой возможности свидетельствует состояние водоемов ялтинского региона и дебет альтернативных источников. По ее данным, в среднем за сутки жители Ялты потребляют около 45 000 кубометров воды, а летом этот показатель иногда доходит до 125 000.

Цитата

“Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистическом сценарии. Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, поскольку велика вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями”, - сказала Павленко.

Павленко также сказала, что для бесперебойной подачи воды запас в водохранилищах должен быть не менее 21 млн кубометров. Однако, по данным “Водоканала Южного берега Крыма”, в настоящее время общий объем воды в водохранилищах составляет 13,1 млн кубометров.

Дополнительно

Российская компания приступила к разведке запасов пресной воды под Азовским морем. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос с водоснабжением временно оккупированного Крыма будет решено, но не уточнял как.

Также УНН сообщал, что милитаризация и перенаселения Крыму приводят к уничтожению водных ресурсов.

Украинские Национальные Новости

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