Активная милитаризация оккупированного Крыма ведет к уничтожению водных ресурсов - МИД

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Российская милитаризация оккупированного Крыма и перенаселение полуострова приводит к уничтожению водных и других природных ресурсов. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Милитаризация Россией украинского полуострова и активное переселение в оккупированный Крым граждан РФ (по разным данным их количество достигает по меньшей мере 500k) приводит к уничтожению водных & других природных ресурсов, ставя полуостров под угрозу экологической катастрофы. Активное бурения скважин оккупантом для использования грунтовых вод приводит к засолению почвы. И это только верхушка айсберга”, — написала Джапарова.

По ее словам, Министерство иностранных дел доводит эту позицию мира в постоянном режиме, ссылаясь на международное право и конкретные факты последствий оккупации, в том числе в сфере экологии.

“Это, кстати, один из приоритетов деятельности Кримской платформы”, — добавила она.

Кроме того, Джапарова уверена, что РФ пытается избежать ответственности за поставки воды для населения, пытаясь перебросить её на Украину различными способами.

Дополнение

В ОБСЕ представили Крымскую платформу и представили факты, подтверждающие милитаризацию полуострова.

“Крымская платформа” — это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой — возвращение темы Крыма на высокую повестку международного внимания. Саммит “Крымской платформы”, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

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