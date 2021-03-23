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Активна мілітаризація окупованого Криму веде до знищення водних ресурсів – МЗС

Київ • УНН

 • 17914 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Російська мілітаризація окупованого Криму та перенаселення півострова призводить до знищення водних та інших природних ресурсів. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Мілітаризація Росією українського півострова та активне переселення в окупований Крим громадян РФ (за різними даними їх кількість сягає щонайменше 500k) призводить до знищення водних & інших природних ресурсів, ставлячи півострів під загрозу екологічної катастрофи. Активно буріння скважин окупантом для використання ґрунтових вод призводить до засолення ґрунту. І це лише верхівка айсбергу”, — написалаДжапарова.

За її словами, Міністерство закордонних справ доводить цю позицію світу в постійному режимі, посилаючись на міжнародне право та конкретні факти наслідків окупації, в тому числі у сфері екології.

“Це, до речі, один з пріоритетів діяльності Кримської платформи”, — додала вона.

Окрім того, Джапарова впевнена, що РФ намагається уникнути відповідальності за постачання води для населення, намагаючись перекинути її на Україну в різний спосіб.

Доповнення

В ОБСЄ презентували Кримську платформу та представили факти, що підтверджують мілітаризацію півострову.

“Кримська платформа” — це багаторівнева діалогова платформа, ключова ціль якої — це повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги. Саміт “Кримської платформи”, у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Українські Національні Новини

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