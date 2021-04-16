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Під час курортного сезону у Ялті може бути обмежено водопостачання

Під час курортного сезону у Ялті може бути обмежено водопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Під час прийдешнього курортного сезону Ялті буде обмежена у водопостачанні. Про це, як інформують російські ЗМІ, заявила голова російської адміністрації міста Яніна Павленко. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Павленко, про таку можливість свідчить стан водоймищ ялтинського регіону і дебет альтернативних джерел. За її даними, в середньому за добу жителі Ялти споживають близько 45 тисяч кубометрів води, а влітку цей показник іноді доходить до 125 тисяч.

Цитата

“Ми вже розуміємо, що обмежень у літній період нам не уникнути навіть при найбільш оптимістичному сценарії. Тому будемо спілкуватися з представниками турбізнесу на цю тему, оскільки велика ймовірність, що сезон буде проходити з помпами і місткостями”, — сказала Павленко.

Павленко також сказала, що для безперебійної подачі води запас у водосховищах повинен бути не менше 21 млн кубометрів. Однак, за даними “Водоканалу Південного узбережжя Криму”, на цей час загальний обсяг води у водосховищах становить 13,1 млн кубометрів.

Додатково

Російська компанія приступила до розвідки запасів прісної води під Азовським морем. Президент РФ Володимир Путін заявляв, що питання з водопостачанням тимчасово окупованого Криму буде вирішено, але не уточнював як.

Також УНН повідомляв, що мілітаризація і перенаселення Криму призводять до знищення водних ресурсів.

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