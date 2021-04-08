В окупованому Криму російська компанія почала пошук прісної води
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російська компанія приступила до розвідки запасів прісної води під Азовським морем. Таку заяву зробив підконтрольний Росії віце-прем'єр Криму Євген Кабанов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"На сьогоднішній день ведеться однією з провідних компаній РФ розвідка Азовського моря з точки зору визначення підводного басейну прісної води і можливості її застосування для побутових потреб", - повідомив він.
Деталі
Так, за словами Кабанова, завдяки заходам, що вживаються, ситуація з постачанням води на півострові повинна покращитися в 2022 році.
Крім того, підконтрольний Росії Кабанов повідомив, що ведеться розвідка для буріння нових водних свердловин в Сімферопольському і Бахчисарайському районах.
Що було раніше
Президент РФ Володимир Путін заявляв, що питання з водопостачанням тимчасово окупованого Криму буде вирішено, але не уточнював як.
Також УНН повідомляв, що мілітаризація і перенаселення Криму призводять до знищення водних ресурсів.