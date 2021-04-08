В окупованому Криму російська компанія почала пошук прісної води

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"На сьогоднішній день ведеться однією з провідних компаній РФ розвідка Азовського моря з точки зору визначення підводного басейну прісної води і можливості її застосування для побутових потреб", - повідомив він.

Деталі

Так, за словами Кабанова, завдяки заходам, що вживаються, ситуація з постачанням води на півострові повинна покращитися в 2022 році.

Крім того, підконтрольний Росії Кабанов повідомив, що ведеться розвідка для буріння нових водних свердловин в Сімферопольському і Бахчисарайському районах.

Що було раніше

Президент РФ Володимир Путін заявляв, що питання з водопостачанням тимчасово окупованого Криму буде вирішено, але не уточнював як.



Також УНН повідомляв, що мілітаризація і перенаселення Криму призводять до знищення водних ресурсів.



