В оккупированном Крыму российская компания начала поиск пресной воды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российская компания приступила к разведке запасов пресной воды под Азовским морем. Такое заявление сделал подконтрольный России вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"На сегодняшний день ведется одной из ведущих компаний РФ разведка Азовского моря с точки зрения определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд", - сообщил он.
Детали
Так, по словам Кабанова, благодаря предпринимаемым мерам ситуация с поставками воды на полуострове должна улучшиться в 2022 году.
Кроме того, подконтрольный России Кабанов сообщил, что ведется разведка для бурения новых водных скважин в Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Что было раньше
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос с водоснабжением временно оккупированного Крыма будет решен, но не уточнял как.
Также УНН сообщал, что милитаризация и перенаселение Крыма приводят к уничтожению водных ресурсов.