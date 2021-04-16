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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Московская прокуратура требует признать штабы Навального и его фонд экстремистскими организациями

Московская прокуратура требует признать штабы Навального и его фонд экстремистскими организациями

Киев  •  УНН

 • 22628 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Московская прокуратура подала иск в суд о признании экстремистскими организациями “Фонда борьбы с коррупцией”, “Фонда защиты прав граждан” и штабов оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится на сайте российского ведомства, пишет УНН.

Детали

Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила московской прокуратуре провести проверку некоммерческих организаций "ФБК", "ФЗПг" и "Штабы Навального".

Цитата

"Под прикрытием либеральных лозунгов они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции. При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной ", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административный иск о признании экстремистскими организаций "ФБК", "ФЗПг", "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности.

Напомним

Юлия Стремительная посетила своего мужа Алексея Навального в колонии в Покрове и рассказала, что он еле говорит, время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы отдохнуть. Российская полиция собирается поставить жену политика Алексея Навального Юлию на профилактический учет как "склонную к совершению административных правонарушений"

Дополнение

31 марта Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, объявил о начале голодовки .

Об ухудшении состояния здоровья Навального сообщили его адвокаты - после того, как их не пустили с ним встретиться в колонии. Позже выяснилось, что в этот день Навального вывозили на МРТ. Диагноз, однако, по-прежнему неизвестен. В администрации колонии заявляют, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

Евросоюз выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского оппозиционера.

Он вновь призвал власти России освободить Навального, а также обеспечить доступ к нему медицинской помощи и адвокатов. Ранее ЕС ввел санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием Навального и покушением на его жизнь в августе прошлого года.

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