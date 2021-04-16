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Московська прокуратура вимагає визнати штаби Навального і його фонд екстремістськими організаціями

Московська прокуратура вимагає визнати штаби Навального і його фонд екстремістськими організаціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Московська прокуратура подала позов до суду щодо визнання екстремістськими організаціями “Фонду боротьби з корупцією”, “Фонду захисту прав громадян” і штабів опозиційного політика Олексія Навального. Про це йдеться на сайті російського відомства, пише УНН.

Деталі

Генеральна прокуратура Російської Федерації доручила московській прокуратурі провести перевірку некомерційних організацій “ФБК”, “ФЗПг” і “Штаби Навального”.

Цитата

“Під прикриттям ліберальних гасел вони займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації. Фактичними цілями їх діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, в тому числі з використанням сценарію “кольорової революції. При цьому цими структурами здійснюється діяльність іноземних та міжнародних організацій на території Російської Федерації, щодо яких прийнято рішення про визнання їх діяльності небажаної”, — йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки прокуратурою міста Москви до Московського міського суду направлено адміністративний позов про визнання екстремістськими організацій “ФБК”, “ФЗПг”, “Штаби Навального” в зв’язку з фактичним здійсненням ними екстремістської діяльності.

Нагадаємо

Юлія Навальна відвідала свого чоловіка Олексія Навального в колонії в Покрові і розповіла, що він ледве говорить, час від часу кладе трубку і лягає на стіл, щоб перепочити. Російська поліція збирається поставити дружину політика Олексія Навального Юлію на профілактичний облік як “схильну до скоєння адміністративних правопорушень”

Доповнення

31 березня Олексій Навальний, який відбуває термін в ІК-2 у Володимирській області, оголосив про початок голодування.

Про погіршення стану здоров'я Навального повідомили його адвокати - після того, як їх не пустили з ним зустрітися в колонії. Пізніше з'ясувалося, що в цей день Навального вивозили на МРТ. Діагноз, однак, як і раніше невідомий. В адміністрації колонії заявляють, що стан здоров'я Навального задовільний.

Євросоюз висловив стурбованість станом здоров'я російського опозиціонера.

Він знову закликав владу Росії звільнити Навального, а також забезпечити доступ до нього медичної допомоги та адвокатів. Раніше ЄС ввів санкції проти низки високопоставлених російських чиновників у зв'язку з переслідуванням Навального і замахом на його життя в серпні минулого року.

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