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Юлію Навальну планують поставити на облік в поліції

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російська поліція збирається поставити дружину політика Олексія Навального Юлію на профілактичний облік як “схильну до скоєння адміністративних правопорушень”. Про це пише УНН з посиланням на Twitter прес-секретаря Навального Кіри Ярмиш.

Деталі

Про таке рішення Ярмиш повідомив дільничний. "Була колись думка, що у Путіна є «поняття» і сім'ї він не чіпає. Так ось прямо зараз він вбиває Олексія в колонії і переслідує його дружину", - написала Ярмиш.

Только что участковый сказал Юле, что ее собираются поставить на профучет как «склонную к совершению административных правонарушений».
Было когда-то мнение, что у Путина есть «понятия» и семьи он не трогает. Так вот прямо сейчас он убивает Алексея в колонии и преследует его жену

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 13, 2021

Нагадаємо

Юлія Навальна відвідала свого чоловіка Олексія Навального в колонії в Покрові і розповіла, що він ледве говорить, час від часу кладе трубку і лягає на стіл, щоб перепочити.

Доповнення

31 березня Олексій Навальний, який відбуває термін в ІК-2 у Володимирській області, оголосив про початок голодування.

Про погіршення стану здоров'я Навального повідомили його адвокати - після того, як їх не пустили з ним зустрітися в колонії. Пізніше з'ясувалося, що в цей день Навального вивозили на МРТ. Діагноз, однак, як і раніше невідомий. В адміністрації колонії заявляють, що стан здоров'я Навального задовільний.

Євросоюз висловив стурбованість станом здоров'я російського опозиціонера.

Він знову закликав владу Росії звільнити Навального, а також забезпечити доступ до нього медичної допомоги та адвокатів. Раніше ЄС ввів санкції проти низки високопоставлених російських чиновників у зв'язку з переслідуванням Навального і замахом на його життя в серпні минулого року.

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