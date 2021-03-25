Російські тюремники кажуть, стан здоров'я у Навального "задовільний"

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"24 березня в установах УФСВП Росії по Володимирській області за заявою засуджених проводилися медичні обстеження, в тому числі обстежувався і засуджений О.Навальний. За результатами обстеження, його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний", - повідомили в УФСВП.

Деталі

Напередодні соратник російського політика Леонід Волков повідомив, що за наданою адвокатами Олексія Навального інформацією, стан здоров'я російського опозиціонера в колонії погіршується.

Адвокати Навального Ольга Михайлова і Вадим Кобзєв заявили, що їм не дають можливості зустрітися з Олексієм. Вони повідомили, що зустріч повинна була відбутися в попередньо визначений час, однак через кілька годин вни так і не побачили опозиціонера. Також в повідомленні йдеться, що за останній час перебування в колонії Навальний скаржиться на здоров'я. Він відчуває сильний біль в спині і нозі, але йому виділили лише дві таблетки протизапального медичного препарату.

Доповнення

Відомо, що Навальний зараз перебуває в Покровській виправній колонії ВК-2. Раніше опозиціонер ділився в соцмережах своїми враженнями від "нового дому", який назвав "дружнім концтабором". Олексій був здивований тюремною системою, оскільки не помітив жорстокого поводження із затриманими.