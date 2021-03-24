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Состояние здоровья Навального постепенно ухудшается

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Соратник российского политика Леонид Волков в своем телеграмм-канале сообщил, что по предоставленной адвокатами Алексея Навального информации, состояние здоровья российского оппозиционера в колонии ухудшается. Также адвокатам не дают встретиться с заключенным, странно оправдываясь, передает УНН.

Детали

Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев заявили, что им не дают возможности встретиться с Алексеем. Они сообщают, что встреча должна была состояться в предварительно указанное время, однако через несколько часов так и не увидели оппозиционера. Также в сообщении говорится, что за последнее время пребывания в колонии Навальный жалуется на здоровье. Он испытывает сильную боль в спине и ноге, но ему выделили только две таблетки противовоспалительного медицинского препарата.

Цитата

“У них 3 кабинета для встреч с адвокатами и помещения с 9 местами для свиданий с родственниками по телефону через стекло. Все это пустует, а они делают вид, что у них всего один кабинет”, — сообщили адвокаты Навального

“Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство”, — пишет Волков

Предполагается, что российский оппозиционер сейчас находится в тюремной больнице, а администрация ИК-2, возможно, пытается скрыть этот факт.

Дополнение

Известно, что Навальный сейчас находится в Покровской исправительной колонии ИК-2. Ранее оппозиционер делился в соцсетях своими впечатлениями от “нового дома”, который назвал “дружественным концлагерем”. Алексей был удивлен тюремной системой, поскольку не заметил жестокого обращения к задержанным.

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