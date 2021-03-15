"Наш дружній концтабір": Навальний розповів про перебування у виправній колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Олексій Навальний поділився світлиною та прокоментував своє перебування у виправній колонії у Росії. Про це Олексій повідомив у своєму Instagram та у Facebook, передає УНН.
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“Три речі не перестають мене дивувати. Зоряне небо над нами, категоричний імператив всередині нас і дивовижне відчуття, коли проводиш долонею по своїй свіжовиголений голові”, — поділився Олексій Навальний
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Олексій опублікував свою фотографію, де він зображений з поголеною головою. І додав: “Всім привіт із “Сектору посиленого контролю А”.
У своїй публікації крім “зачіски”, опозиціонер ділиться тим, що його здивувала російська тюремна система, оскільки не помітив жорстокого ставлення до затриманих. Також наголосив, що у в’язниці заборонено лаятись. Навальний каже, що називає “свій новий дім” доброзичливим концтабором.
Публікація російського опозиціонера викликала масу коментарів від його аудиторії зі словами підтримки.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального відвезли із СІЗО-3, що в Кольчугіно Володимирської області. Наразі чоловік знаходиться у Покровській виправній колонії ВК-2.