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"Наш дружный концлагерь": Навальный рассказал о пребывании в исправительной колонии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Алексей Навальный поделился фотографией и прокомментировал свое пребывание в исправительной колонии в России. Об этом Алексей сообщил в своем Instagram и в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и удивительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритый голове”, — поделился Алексей Навальный

Детали

Алексей опубликовал свою фотографию, где он изображен с бритой головой. И добавил: “Всем привет из “Сектора усиленного контроля А”.

В своей публикации кроме “прически”, оппозиционер делится тем, что его удивила российская тюремная система, поскольку не заметил жестокого обращения к задержанным. Также отметил, что в тюрьме запрещено ругаться. Навальный говорит, что называет “свой новый дом” доброжелательным концлагерем.

Публикация российского оппозиционера вызвала массу комментариев от его аудитории со словами поддержки.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО-3, в Кольчугино Владимирской области. Сейчас мужчина находится в Покровской исправительной колонии ИК-2.

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

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