Стан здоров’я Навального поступово погіршується

Деталі

Адвокати Навального Ольга Михайлова і Вадим Кобзєв заявили, що їм не дають можливості зустрітися з Олексієм. Вони повідомляють, що зустріч повинна була відбутись у попередньо зазначений час, проте через декілька годин так і не побачили опозиціонера. Також у повідомленні йдеться, що за останній час перебування у колонії Навальний скаржиться на здоров’я. Він відчуває сильний біль у спині та нозі, але йому виділили лише дві таблетки протизапального медичного препарату.

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“У них 3 кабінети для зустрічей з адвокатами і приміщення з 9 місцями для побачень з родичами по телефону через скло. Все це пустує, а вони вдають, що у них всього один кабінет”, — повідомили адвокати Навального

“Ми не розуміємо, де Олексій Навальний і чому його ховають від адвокатів. З кінця минулого тижня він відчуває сильні болі в спині; передавав, що віднімається нога, не може на ногу наступати, при цьому за весь час він отримав дві таблетки ібупрофену. При всіх відомих нам обставинах, різке погіршення його самопочуття не може не викликати крайнє занепокоєння”, — пише Волков

Існують припущення, що російський опозиціонер наразі знаходиться в тюремній лікарні, а адміністрація ВК-2, можливо, намагається приховати цей факт.

Доповнення

Відомо, що Навальний наразі перебуває у Покровській виправній колонії ВК-2. Раніше опозиціонер ділився в соцмережах своїми враженнями від “нового дому”, який назвав “дружнім концтабором”. Олексій був здивований тюремною системою, оскільки не помітив жорстокого ставлення до затриманих.