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Ледве говорить і лягає на стіл, щоб перепочити: дружина розповіла про побачення з Навальним в колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Юлія Навальна відвідала свого чоловіка Олексія Навального в колонії в Покрові і розповіла, що він ледве говорить, час від часу кладе трубку і лягає на стіл, щоб перепочити. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Цитата

"Пост про любов. Сьогодні ходила на побачення. На краще побачення в моєму житті. З самим класним хлопцем на світі. Запросив він, правда, мене в кімнатку 3х2 метри, і спілкувалися ми через скло і телефонну трубку. Але це не дуже важливо. Він такий же життєрадісний і веселий. Правда, говорить через силу, час від часу кладе трубку і лягає на стіл, щоб перепочити. Схуд сильно, навіть у порівнянні з кінцем вересня, і важить вже 76 кг при зрості 190", - розповіла Навальна.

Деталі

За її словами, лікаря до нього так і не пускають.

"А це ж зовсім законна вимога будь-якої людини - отримати право на відвідування лікаря. Ніколи не бачила, щоб так шкіра обтягувала череп, але знаю, що здаватися він не збирається. Пише веселі пости в Інстаграм і навіть за Коран бореться. Але після зустрічі з Олексієм я переживаю за нього ще сильніше", - додала Навальна.

Доповнення

31 березня Олексій Навальний, який відбуває термін в ІК-2 у Володимирській області, оголосив про початок голодування.

Про погіршення стану здоров'я Навального повідомили його адвокати - після того, як їх не пустили з ним зустрітися в колонії. Пізніше з'ясувалося, що в цей день Навального вивозили на МРТ. Діагноз, однак, як і раніше невідомий. В адміністрації колонії заявляють, що стан здоров'я Навального задовільний.

Євросоюз висловив стурбованість станом здоров'я російського опозиціонера.

Він знову закликав владу Росії звільнити Навального, а також забезпечити доступ до нього медичної допомоги та адвокатів. Раніше ЄС ввів санкції проти низки високопоставлених російських чиновників у зв'язку з переслідуванням Навального і замахом на його життя в серпні минулого року.

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