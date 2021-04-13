Говорит с трудом и ложится на стол, чтобы передохнуть: жена рассказала о свидании с Навальным в колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Юлия Навальная посетила своего мужа Алексея Навального в колонии в Покрове и рассказала, что он с трудом говорит и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.
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“Пост про любовь. Сегодня ходила на свидание. На лучшее свидание в моей жизни. С самым классным парнем на свете. Пригласил он, правда, меня в комнатку 3*2 метра, и общались мы через стекло и телефонную трубку. Но это не очень важно. Он всё такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190”, — рассказала Навальная.
Детали
По ее словам, врача к нему так и не пускают.
“А это ведь совершенно законное требование любого человека — получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в Инстаграм и даже за Коран борется. Но после встречи с Алексеем я переживаю за него ещё сильнее”, — добавила Навальная.
Дополнение
31 марта Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, объявил о начале голодовки.
Об ухудшении состояния здоровья Навального сообщили его адвокаты — после того, как их не пустили с ним встретиться в колонии. Позже выяснилось, что в этот день Навального вывозили на МРТ. Диагноз, однако, по-прежнему неизвестен. В администрации колонии заявляют, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.
Евросоюз выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского оппозиционера.
Он вновь призвал власти России освободить Навального, а также обеспечить доступ к нему медицинской помощи и адвокатов. Ранее ЕС ввел санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием Навального и покушением на его жизнь в августе прошлого года.