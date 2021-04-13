Говорит с трудом и ложится на стол, чтобы передохнуть: жена рассказала о свидании с Навальным в колонии

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Юлия Навальная посетила своего мужа Алексея Навального в колонии в Покрове и рассказала, что он с трудом говорит и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.