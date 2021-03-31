Навальный объявил голодовку в колонии из-за отказа пустить к нему врача
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, объявил о начале голодовки. Политик в Instagram объяснил свое решение недоступностью медицинской помощи, пишет УНН.
Цитата
"Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", - написал политик.
Контекст
Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи. По словам политика, у заключенных "нет других методов борьбы".
"Почему заключенные объявляют голодовку?
Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это внешне все выглядит сложным.
А изнутри все просто: а нет у тебя других методов борьбы, вот и сообщаешь. Ха-ха-ха.
Вернее, парочка еще есть, но их лучше приберечь.
Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках?
Это я.
С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальном нарушении правил), так как объявил голодовку.
Ну а что делать?", - говорится в сообщении Навального.
Дополнение
Об ухудшении состояния здоровья Навального в среду сообщили его адвокаты - после того, как их не пустили с ним встретиться в колонии. Позже выяснилось, что в этот день Навального вывозили на МРТ. Диагноз, однако, по-прежнему неизвестен. В администрации колонии заявляют, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.
Евросоюз в пятницу выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского оппозиционера.
Он вновь призвал власти России освободить Навального, а также обеспечить доступ к нему медицинской помощи и адвокатов. Ранее ЕС ввел санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием Навального и покушением на его жизнь в августе прошлого года.