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Навальный объявил голодовку в колонии из-за отказа пустить к нему врача

Киев  •  УНН

 • 20935 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, объявил о начале голодовки. Политик в Instagram объяснил свое решение недоступностью медицинской помощи, пишет УНН.

Цитата

"Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", - написал политик.

Контекст

Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи. По словам политика, у заключенных "нет других методов борьбы".

"Почему заключенные объявляют голодовку?

Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это внешне все выглядит сложным.

А изнутри все просто: а нет у тебя других методов борьбы, вот и сообщаешь. Ха-ха-ха.

Вернее, парочка еще есть, но их лучше приберечь.

Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках?

Это я.

С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальном нарушении правил), так как объявил голодовку.

Ну а что делать?", - говорится в сообщении Навального.

Дополнение

Об ухудшении состояния здоровья Навального в среду сообщили его адвокаты - после того, как их не пустили с ним встретиться в колонии. Позже выяснилось, что в этот день Навального вывозили на МРТ. Диагноз, однако, по-прежнему неизвестен. В администрации колонии заявляют, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

Евросоюз в пятницу выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского оппозиционера.

Он вновь призвал власти России освободить Навального, а также обеспечить доступ к нему медицинской помощи и адвокатов. Ранее ЕС ввел санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием Навального и покушением на его жизнь в августе прошлого года.

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