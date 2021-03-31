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Навальний оголосив голодування в колонії через відмову пустити до нього лікаря

Навальний оголосив голодування в колонії через відмову пустити до нього лікаря

Київ • УНН

 • 20956 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Олексій Навальний, який відбуває термін в ІК-2 у Володимирській області, оголосив про початок голодування. Політик в Instagram пояснив своє рішення недоступністю медичної допомоги, пише УНН.

Цитата

"Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Так що лежу голодний, але поки з двома ногами", - написав політик.

Контекст

Навальний повідомив, що вирішив оголосити голодування, так як йому відмовляють у медичній допомозі. За словами політика, в ув'язнених "немає інших методів боротьби".

"Чому ув'язнені оголошують голодування?

Це питання турбує тільки тих, хто ув'язненим не був. Це зовні все виглядає складним.

А зсередини все просто: а немає у тебе інших методів боротьби, ось і повідомляєш. Ха-ха-ха.

Вірніше, парочка ще є, але їх краще приберегти.

Хто лежить в робі, лисий, в окулярах на ліжку з Біблією в руках?

Це я.

З Біблією, тому що це єдина книга, яку я зміг отримати за три тижні. А на ліжку (суперскандальному порушення правил), тому що оголосив голодування.

Ну а що робити?", - йдеться в повідомленні Навального.

Доповнення

Про погіршення стану здоров'я Навального в середу повідомили його адвокати - після того, як їх не пустили з ним зустрітися в колонії. Пізніше з'ясувалося, що в цей день Навального вивозили на МРТ. Діагноз, однак, як і раніше невідомий. В адміністрації колонії заявляють, що стан здоров'я Навального задовільний.

Євросоюз в п'ятницю висловив занепокоєння станом здоров'я російського опозиціонера.

Він знову закликав владу Росії звільнити Навального, а також забезпечити доступ до нього медичної допомоги та адвокатів. Раніше ЄС ввів санкції проти низки високопоставлених російських чиновників у зв'язку з переслідуванням Навального і замахом на його життя в серпні минулого року.

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