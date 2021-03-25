Права нога у жахливому стані: адвокати про стан здоров'я Навального

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"Стан здоров'я у нього, звичайно, на мій погляд, вкрай неблагополучний, оскільки він відчуває сильні болі в спині, у правій нозі. Гомілка у нього віднімається, нога недієздатна, тобто одна нога у нього практично не діє, тобто він не може ні присісти на неї, нічого. Права нога в жахливому стані насправді", - повідомив один із адвокатів Навального.

Деталі

Напередодні політика відвезли в лікарню на МРТ, але діагноз йому не повідомили, розповіли адвокати. За їхніми словами, з ліків Навальний отримує тільки ібупрофен, таблетки і мазь, при цьому протягом чотирьох тижнів "просили дати нормальні ліки, але в колонії відмовляли".

"Сам Навальний забороняв нам розповідати про цю історію публічно, але після того як на тлі різкого погіршення його здоров'я нас до нього вчора не пустили, ми вирішили зробити все публічним", - повідомив адвокат. За його словами, Навального "фактично катують позбавленням сну: 8 раз за ніч його будять для "профілактичного обліку", хоча відеокамера і так висить прямо над його ліжком".

Додамо

Навальний відбуває покарання в колонії №2 в Покрові - він називав її "концтабором в 100 кілометрах від Москви". Востаннє політик публікував розповідь про своє життя 22 березня.

На початку лютого Навальному змінили умовний термін на реальний по справі "Ів Роше", його затримали в аеропорту після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком" - сліди речовини в його організмі знайшли три європейські лабораторії.

Влада Росії факт отруєння Навального заперечує.